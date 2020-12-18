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Российские биатлонистки сохранили пятое место в Кубке наций

Российские биатлонистки сохранили пятое место в Кубке наций
Биатлон / Кубок мира 0

Женская сборная России по биатлону сохранила за собой пятое место в Кубке наций после спринтерской гонки на 7,5 км на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Лидирует по-прежнему сборная Швеции, на второе место вышли норвежские биатлонистки, которые заняли весь пьедестал в спринте. Третью позицию занимают француженки. В топ-6 Россию окружают сборные Германии и Австрии.

В зачёт Кубка наций входят спринтерские и индивидуальные гонки, а также эстафеты. По итогам Кубка наций определяется число биатлонисток, которые выходят на старт в одной личной гонке следующего сезона.

Биатлон. Кубок мира. Кубок наций. После семи гонок

1. Швеция – 2871.
2. Норвегия – 2745.
3. Франция – 2682.
4. Германия – 2603.
5. Россия – 2351.
6. Австрия – 2284.

Статистика Кубка мира
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