Российские биатлонистки сохранили пятое место в Кубке наций

Женская сборная России по биатлону сохранила за собой пятое место в Кубке наций после спринтерской гонки на 7,5 км на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Лидирует по-прежнему сборная Швеции, на второе место вышли норвежские биатлонистки, которые заняли весь пьедестал в спринте. Третью позицию занимают француженки. В топ-6 Россию окружают сборные Германии и Австрии.

В зачёт Кубка наций входят спринтерские и индивидуальные гонки, а также эстафеты. По итогам Кубка наций определяется число биатлонисток, которые выходят на старт в одной личной гонке следующего сезона.

Биатлон. Кубок мира. Кубок наций. После семи гонок

1. Швеция – 2871.

2. Норвегия – 2745.

3. Франция – 2682.

4. Германия – 2603.

5. Россия – 2351.

6. Австрия – 2284.