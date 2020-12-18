Анастасия Гореева — о поломке палки на старте: получилась такая неплохая встряска

Российская биатлонистка Анастасия Гореева прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на 7,5 км на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). 21-летняя спортсменка, допустив один промах на «стойке», показала лучший результат в карьере на Кубке мира — 24-е место.

«Соскучилась по стартам, выходила на гонку с той мыслью, что нужно просто получить удовольствие. Это удалось. Не знаю, показали это или нет, но в начале гонки я сломала палку, меня это немного выбило… Просто сделала первый толчок из стартового коридора, и палка сломалась пополам. Получается, прошла первые метры без неё, потом мне дали большую палку, но, когда проблема решилась, всё же я справилась и провела неплохую гонку. Помогла ли эта ситуация? Возможно, да. Получилась такая неплохая встряска.

На завтраке тренеры сказали: «Настя, свою задачу знаешь». Я сказала: «Получить удовольствие?» Мне ответили: «Да. Но надо попасть в пасьют». Стартов мне не хватает, не чувствую ещё свою скорость. На заключительном круге ушла за Татьяной Акимовой, но не получилось продержаться», — приводит слова Гореевой сайт«Матч ТВ».