Анастасия Гореева: подумала: «Неужели ноль?!» — и тут же промахнулась

Российская биатлонистка Анастасия Гореева объяснила, почему допустила промах на «стойке» в спринтерской гонке на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Гореева заняла 24-е место, второе среди российских биатлонисток. Для 21-летней спортсменки это лучший результат в карьере. Впервые в карьере Анастасия набрала очки на Кубке мира и отобралась в гонку преследования.

«Совсем не волновалась. Я готовилась к этому на протяжении последних полутора недель, настраивала себя на то, что нужно выйти и спокойно сделать свою работу. Как ни странно, вообще не почувствовала акклиматизацию, чувствую себя отлично.

Что произошло на «стойке»? Не думала о том, какая иду, подошла на стойку с мыслью о том, что не зря же я каждый вечер работаю с оружием и что нужно постараться отработать качественно, показать свой максимум на данный момент. Перед четвёртым выстрелом подумала: «Неужели ноль?!» — и тут же промахнулась. Немного расслабилась.

Финишный круг пыталась держаться за Татьяной Акимовой, но это не совсем получилось. Возможно, немного не хватило сил. Кроме этого, больше ни за кем не держалась, шла сама, своим темпом.

Радует ли, что вторая в команде? Безусловно, радует, но больше я рада тому, что попала в пасьют», — приводит слова Гореевой сайт Матч ТВ.