Мартен Фуркад рассказал, кто из французов может на равных бороться с Йоханнесом Бё

Пятикратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад выразил мнение, что его соотечественникам необходимо совместными усилиями обыгрывать норвежцев, однако назвал биатлониста, который способен на равных бороться с лидером Кубка мира Йоханнесом Бё.
«Искать лидера в нынешней сборной Франции — это ошибка. В этой команде есть целый ряд отличных биатлонистов— Кентен Фийон Майе, Эмильен Жаклен и Фабьен Клод. Сразу несколько спортсменов могут претендовать на место на пьедестале, поэтому для успешной борьбы с норвежцами лучше действовать совместно.
Статус лидера — это статус, который нам дают, а не что-то, что мы выбираем сами. Когда я появился в команде, нам было комфортно и без лидера. Далее мой статус лидера стал очевиден, так как был большой отрыв от остальных.
Сейчас же между французскими биатлонистами нет такой большой разницы, их уровень сопоставим. Кентен может побеждать в гонках, а Эмильен обладает исключительным потенциалом, и он, на мой взгляд, единственный, кто может соревноваться с Йоханнесом, находящимся на пике формы. Я желаю ребятам успеха и всем сердцем поддерживаю их, — приводит слова Фуркада Ski-Nordique.net.
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