Текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на этапе КМ в Хохфильцене
Сегодня, 19 декабря, на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоится мужская гонка преследования на 12,5 км. Старт запланирован на 14:00 мск.
Первым из представителей России в гонку отправится Евгений Гараничев, ставший во вчерашнем спринте 13-м. Затем в борьбу вступят Александр Логинов (17-й), Эдуард Латыпов (30-й) Антон Бабиков (34-й) и Матвей Елисеев (38-й).
Действующий обладатель Кубка мира норвежец Йоханнес Бё стартует третьим. Первым на лыжню отправится соотечественник Бё — Стурла Холм Легрейд.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.
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