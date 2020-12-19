Текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на этапе КМ в Хохфильцене

Сегодня, 19 декабря, на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоится мужская гонка преследования на 12,5 км. Старт запланирован на 14:00 мск.



Первым из представителей России в гонку отправится Евгений Гараничев, ставший во вчерашнем спринте 13-м. Затем в борьбу вступят Александр Логинов (17-й), Эдуард Латыпов (30-й) Антон Бабиков (34-й) и Матвей Елисеев (38-й).



Действующий обладатель Кубка мира норвежец Йоханнес Бё стартует третьим. Первым на лыжню отправится соотечественник Бё — Стурла Холм Легрейд.



«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.