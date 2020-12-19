Матвей Елисеев — об усталости: слава богу, гонки идут не подряд

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. С точной стрельбой Елисеев поднялся с 38-го стартового места на 18-е.

«Изменилось ли самочувствие относительно третьего этапа с учётом акклиматизации? Больше меняется с учётом количества проведённых гонок, в худшую сторону. Но по сравнению с предыдущими сезонами это не так выражено, сейчас можно сказать, что почти не меняется. Акклиматизация в горах на меня уже почти не влияет. Слава богу, гонки идут не подряд, был день отдыха. Вот на прошлом этапе, когда было подряд, давалось очень тяжело. Но не зря мы летом тренировались, надеюсь. Усталость больше психологическая. Каждый раз, выходя на гонку, нужно отработать максимально, а это реально сложно», — приводит слова Елисеева сайт «Матч ТВ».