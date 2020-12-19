Казакевич и Гараничев сумели отобраться в масс-старт на этапе КМ в Хохфильцене

Стал известен состав участников гонок с масс-старта на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене. В мужской гонке выступят трое россиян: Александр Логинов, который побежит под 16-м номером, и Матвей Елисеев (23), отобравшиеся по общему зачёту Кубка мира, а также Евгений Гараничев (27), ставший 13-м в спринте в Австрии.

В масс-старте примут участие 30 биатлонистов. Наибольшее представительство в масс-старте будет у сборной Норвегии — 7 человек.

В женской гонке с масс-старта выступит только одна россиянка — Ирина Казакевич. Она получила 24-й номер в соответствии с местом, которое занимает в общем зачёте Кубка мира.

Гонки с масс-старта пройдут в Хохфильцене в воскресенье, 20 декабря.