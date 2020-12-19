Драчёв заказал для Губерниева шоколадные перчатку и ботинок с коньяком

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что подарит шоколадные ботинок и перчатку с коньяком комментатору Дмитрию Губерниеву.

Ранее Губерниев пообещал съесть свой ботинок, если безмедальная серия сборной России на этапах Кубка мира достигнет 50 гонок. Антирекорд в 30 гонок Дмитрий отметил поеданием перчатки в прямом эфире. После провала в гонках преследования на этапе Кубка мира в Австрии на счету российских биатлонистов 37 гонок подряд без наград.

«Я уже заказал шоколадные ботинок и перчатку для Дмитрия Губерниева, чтобы он ел шоколад, а не свой ботинок. Ещё и коньячок можно туда добавить. Скоро мне всё это привезут, и я ему подарю», — приводит слова Драчёва РИА «Новости».

Завтра, 20 декабря, последний в 2020 году этап Кубка мира завершится масс-стартами, в которых выступят Ирина Казакевич, Александр Логинов, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев.