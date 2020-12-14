«Мои усы – тема номер один в стране». Самые известные пари в истории мирового спорта

Губерниев пообещал съесть ботинок, Газзаев мог сбрить усы, колумбийская журналистка разделась после победы – как и на что спорят в спорте.

Съесть ботинок ради биатлона

Когда у российского биатлона всё плохо, ему на помощь старается прийти комментатор Дмитрий Губерниев. Перед женской эстафетой на этапе Кубка мира в Хохфильцене он пообещал съесть перчатку в прямом эфире, если наши девушки не возьмут медаль и не прервут антирекордную безмедальную серию. В итоге российские биатлонистки заняли лишь восьмое место, и Губерниев действительно засунул перчатку в рот во время одного из включений и долго её жевал. Как потом объяснил сам Дмитрий, сделал он это всё исключительно на благо нашего биатлона.

Всё ради биатлона. Губерниев обещал съесть перчатку в прямом эфире и сдержал слово Продолжающийся антирекорд сборной России по биатлону заставил известного комментатора пойти на крайние меры.

«Мы вчера пытались купить съедобную перчатку, было бы эффектно купить её в секс-шопе – там есть разные, в том числе и съедобные. Но в Австрии всё закрыто.

Смотрю, количество комментариев под варежкой превосходит новости с Кайшевой, Шашиловым. Делаю это, чтобы немного снять удар с команды. Привык брать удар на себя, я большой и сильный. Хотя Павлова мне не рекомендовала — ты что, COVID. И ушла разминаться».

На перчатке Дмитрий решил не останавливаться. Если российские биатлонисты не получат ни одной медали в 50 гонках, он обещает съесть ботинок. Дойдёт ли до этого?

«Чемпионат» решил вспомнить другие известные пари из мира спорта, которые, к слову, не всегда выполнялись, за что их герои, их заключавшие, до сих пор подвергаются насмешкам.

Закусить газетой победу СССР

Губерниев, прожёвывая перчатку, рассказал, что вдохновлялся примером канадского журналиста издания Globe and Mail Дика Беддоуза, который съел газету из-за победы сборной СССР. Дело было осенью 1972 года, когда проходили знаменитые хоккейные матчи между командами СССР и Канады. Беддоуз был так уверен в непобедимости канадцев, что написал следующее:

«Если русским удастся выиграть хоть один матч, я среди бела дня съем эту свою статью вместе с борщом. Постскриптум для редактора: на всякий случай позаботьтесь, чтобы сметана была под рукой».

Сборная СССР выиграла в первом же матче у Канады со счётом 7:3. После поражения журналист разорвал в клочья газету со своей же статьёй и съел её перед входом в советское консульство.

Ответ дерзкому журналисту

Североамериканцы вообще большие любители заключить пари на хоккейные темы. Великий канадский хоккеист Марио Лемье однажды поспорил с журналистом местной радиостанции Марком Мэдденом, что забросит шайбу прямо со вбрасывания. Мэдден в эфирах постоянно подкалывал легендарного игрока, что тот безуспешно пытался забить гол с точки вбрасывания.

Был лучшим, даже когда не мог играть в полную силу. Почему Лемье круче Овечкина и Кросби Он не смог до конца реализовать свой потенциал и всю карьеру преодолевал невозможное. Но даже тогда он доминировал.

После одной из игр Лемье сам подошёл к журналисту и предложил заключить пари. Мэдден согласился и назвал сумму в 66 долларов в честь номера, под которым играл хоккеист. Супер Марио решил повысить ставку и назвал сумму в 6600 долларов. Но с условием забросить шайбу со вбрасывания до конца сезона. И в матче с «Баффало» Лемье это удалось. Причём до того момента Марио проиграл 8 вбрасываний подряд. После игры легендарный канадец сразу подошёл к Мэддену и сказал: «Разве мы спорили на $ 6600? По-моему, на $ 66 тысяч».

Мэдден слово сдержал – собрал деньги и по желанию Лемье отдал из в благотворительный фонд.

«Усы сбривать не буду!»

Вернёмся из-за океана в Россию. В апреле 2005 года главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что если его команда выйдет в финал Кубка УЕФА, то он сбреет свои легендарные усы. ЦСКА не просто вышел в финал, а выиграл тот турнир, одолев в решающем матче португальский «Спортинг» со счётом 3:1. За всеобщей эйфорией болельщики и журналисты не забыли про обещание тренера. Но Газзаев дал заднюю и попытался всё обратить в шутку.

Фото: Александр Сафонов,«Чемпионат»

«Я никогда не обещал сбрить усы! Просто кто-то из корреспондентов задал мне такой вопрос. Ну мы пошутили на этот счёт, и всё. А теперь выясняется, что мои усы – это тема обсуждения номер один в стране. Так вот, я делаю официальное заявление: «Усы сбривать не буду!»

Газзаеву до сих пор припоминают ту историю, и любое неосторожное высказывание тренера и функционера зачастую воспринимается через призму того невыполненного обещания.

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Президент «Вольсфберга» показал пример Газзаеву

Скромный австрийский клуб «Вольсфберг» в сезоне-2020/2021 впервые в своей истории вышел в плей-офф еврокубка. Команда заняла второе место в группе в Лиге Европы и прошла дальше, опередив, кстати, московский ЦСКА. Перед началом турнира руководитель клуба Дитмар Риглер пообещал кардинально изменить причёску, если его парни пробьются в еврокубковую весну. Он был уверен, что при таких небольших финансовых возможностях это просто нереально.

Однако футболисты «Вольфберга» удивили своего президента и вышли в 1/16 Лиги Европы. На праздничной вечеринке по этому поводу президента торжественно побрил налысо вратарь команды Александр Кофлер, который, к слову, уже давно блистает своей лысиной. От этой новости, возможно, где-то загрустил Валерий Газзаев. Или, наоборот, улыбнулся.

Эфир в трусах

Легендарный нападающий сборной Англии и «Барселоны» Гари Линекер после окончания спортивной карьеры стал ведущим главного футбольного шоу в Великобритании. В начале сезона-2015/2016 в АПЛ, когда лидерство сенсационно захватил «Лестер», Гари на всю страну заявил, что если команда Клаудио Раньери, которой перед сезоном многие прочили вылет, выиграет титул, он проведёт прямой эфир своей передачи голым. Точнее, в одних трусах.

Невероятное случилось. Скромный «Лестер» без единой суперзвезды в составе опередил всех грандов АПЛ и взял чемпионский титул. 55-летний на тот момент Линекер сдержал обещание и провёл эфир в трусах с эмблемой нового чемпиона английской лиги. Правда, некоторые зрители всё равно остались недовольны, потому что Линекер вышел в эфир не в коротких плавках, а практически в шортах. На что Гари ответил, что боксеры – это тоже трусы.

Татуировка в обмен на подиум

Австралийский пилот Формулы-1 Даниэль Риккардо, выступающий за «Рено», поспорил с руководителем своей команды Сирилом Абитбулем на то, что его босс набьёт татуировку, если гонщик финиширует на подиуме в одном из Гран-при. Стоит отметить, что сама машина «Рено» на тот момент, как казалось, не позволяет бороться за места на пьедестале. Для воплощения мечты команды о подиуме в реальность было случиться что-то невероятное.

На Гран-при Великобритании 2020 года прозвучал первый звоночек для руководителя «Рено»: Риккардо остановился в шаге от подиума, став четвёртым. Ждать пришлось недолго. 11 октября на Гран-при Айфеля Даниэль финишировал на третьем месте. Босс «Рено» не отказался от условий пари, и теперь Риккардо должен выбрать татуировку, которой его начальник украсит тело.

«Эти изверги искромсали мою голову»

Тренерам нередко приходится отвечать за свои слова. Наставник сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов сильно сомневался, что его подопечные на Олимпийских играх в Рио смогут выиграть больше двух золотых медалей, но ошибся. Реальность превзошла все ожидания, и наша сборная по фехтования взяла аж четыре золота. Собственно, пари заключалось в том, что если спортсмены выиграют две и более золотых медалей, Мамедов побреется налысо.

Фото: РИА Новости

Наказание в исполнение привели олимпийские чемпионы Яна Егорян и Тимур Сафин. «Эти изверги искромсали меня и мою голову», – сокрушался после стрижки Мамедов.

Раздетые журналистки

Особое внимание публики привлекают пари на раздевание, когда в них принимают участие девушки. В 2014 году колумбийская журналистка Алехандра Руис дала обещание, что разденется, если её любимая команда «Депортиво Кукута» пробьётся в высший дивизион чемпионата Колумбии. Колумбийский клуб неожиданно порадовал журналистку и добился повышения в классе, поэтому через год Алехандре пришлось принять участие в откровенной фотосессии в журнале Soho – на фотографиях он снимала с себя чёрно-красную форму любимой команды.

А американская журналистка Мария Меноус проиграла спор своему коллеге по телеканалу Extra и разделась на главной площади Нью-Йорка – Таймс Сквер. Пари заключалось в том, что Мария поставила на победу любимой команды «Нью-Ингленд Патриотс» в главном матче по американскому футболу – Супербоуле. Однако «Патриотс» проиграли в финале, поэтому Меноус была вынуждена прогуляться в бикини по одному из самых оживлённых мест Америки.