Драчёв — о руководстве сборной России: всю эту командочку надо гнать пинком под одно место

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что перед увольнением согласился на кандидатуры Михаила Шашилова и Юрия Каминского в качестве старших тренеров, только чтобы на эти должности не назначили Владимира Королькевича и Роберта Кабукова.
«Я был инициатором, чтобы не менять Хованцева, чтобы сохранить систему, которая привела к медалям на взрослом и юниорском чемпионатах мира. Но люди из правления начали говорить: «Давайте поменяем тех, этих, отдадим все полномочия Польховскому». Была безвыходная ситуация, и мне пришлось искать варианты. В тот момент мы пытались хоть каким-то образом исправить ситуацию. Чтобы не пригласили тех безграмотных специалистов, которых хотели сюда притащить.
К сожалению, я понимаю ситуацию изнутри. Знаю, как велись все эти игры. Всю эту командочку надо гнать пинком под одно место. Они разваливали наш биатлон шесть лет, но им вновь позволили вернуться к власти. Это те же люди, которые были при Михаиле Прохорове. Когда мы попали в самый жёсткий допинговый скандал, от которого до сих пор не можем оправиться. Я в шоке от того, что происходит», — приводит слова Драчёва «Спорт-экспресс».
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