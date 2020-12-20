Губерниев уже готов заплатить сборной России за медаль. Но даже это команде не помогает!

Губерниев мотивирует сборную России рублём
А сборная России всё продолжала свою безмедальную серию…
Дмитрий Губерниев, недавно объявивший о том, что съест в прямом эфире ботинок, если наша команда не выиграет медаль в течение 50 гонок подряд, кажется, начал переживать из-за своего обещания. После 38 неудачных гонок подряд он решил дополнительно мотивировать российских спортсменов дополнительным призом: сто тысяч рублей в случае попадания на пьедестал.
Что хуже – отдать сто тысяч или съесть ботинок? Вопрос дискуссионный.
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Перед женским масс-стартом он пошёл ещё дальше: заявил, что готов носить на руках Ирину Казакевич – единственную россиянку в гонке, – если она доберётся до заветной медали.
Ирина попала в масс-старт с 24-й позиции в общем зачёте Кубка мира. И лишь по счастливому стечению обстоятельств после провала Казакевич в спринте и отсутствии в преследовании никто не вытолкнул её из топ-25, проходящих в масс-старт.
А на вершине общего зачёта между собой рубились Марте Рёйселанд из Норвегии и Ханна Эберг из Швеции. Шведке, чтобы примерить жёлтую майку, надо было выступить чуть лучше норвежки.
Ещё один норвежский триумф
Борьба за лидерство в общем зачёте Кубка мира действительно получилась увлекательной. Уже после первой стрельбы группа лидеров заметно сократилась: в головной группе остались девять человек, ведомые Рёйселанд, Экхофф, Вирер и Эльвирой Эберг. Её сестра Ханна сразу же допустила один промах и вместе с немкой Денизе Херрманн возглавила группу преследования.
Рёйселанд на втором огневом рубеже ошиблась. Да и многие стреляли неточно, поэтому десятка лидеров превратилась в пятёрку: темп задавали Вирер, Экхофф, Эльвира Эберг, Бреза и Давидова. И на третьем рубеже только чешка обошлась без промахов. Но её тут же настигла догонявшая изо всех сил Рёйселанд. За третье место боролись Вирер, Кноттен, Экхофф и Эльвира Эберг.
Марте Рёйселанд захватила инициативу и шла в комфортном для себя темпе, а потому безупречно провела заключительную стрельбу и довела дело до победы. Давидова промахнулась, а потому на второе-третье места вырвались Вирер и Экхофф. Понятно, что преимущество было на стороне норвежки – она сейчас готова куда лучше. Ей и досталось серебро. У Вирер – бронза.
А Ханна Эберг в погоне захлебнулась, вдоволь наошибалась в стрельбе и стала только 14-й.
Отмучились
Казакевич неплохо прошла первый круг, отыграла почти 10 позиций и одной из первых начала пальбу на первой «лёжке». Однако третьим выстрелом промахнулась, начала выцеливать и встала с коврика предпоследней. Итог – 23-е место и более 40 секунд от лидеров. Вот и всё?
Ирина на дистанции шла чуть медленнее лидеров, но даже достойная скорость не имела никакого смысла при медленной и неточной стрельбе: после промаха на второй «лёжке» россиянка опустилась на печальное 27-е место. На первой «стойке» она промахнулась ещё два раза и осталась среди худших – отрыв от первого места неумолимо стремился к двум минутам.
И даже на последней «стойке», когда уже можно было никуда не торопиться, Ирина допустила ещё одну ошибку – всего пять промахов. Хуже стреляли только девушки из Беларуси – Кручинкина (шесть промахов) и Сола (восемь). В итоге россиянка закончила гонку на 24-м месте.
В 2020 году сборная России отмучилась. В январе 2021-го всё начнётся заново?
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