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Губерниев пообещал заплатить 100 тысяч рублей биатлонисту сборной России, завоевавшему медаль

Губерниев пообещал заплатить 100 тысяч рублей
Михаил Чесалин
Губерниев уже готов заплатить сборной России за медаль. Но даже это команде не помогает!
Что хуже – отдать сто тысяч или съесть ботинок?
Биатлон / Кубок мира 0
Аудио-версия:

Губерниев мотивирует сборную России рублём

А сборная России всё продолжала свою безмедальную серию…

Дмитрий Губерниев, недавно объявивший о том, что съест в прямом эфире ботинок, если наша команда не выиграет медаль в течение 50 гонок подряд, кажется, начал переживать из-за своего обещания. После 38 неудачных гонок подряд он решил дополнительно мотивировать российских спортсменов дополнительным призом: сто тысяч рублей в случае попадания на пьедестал.

Что хуже – отдать сто тысяч или съесть ботинок? Вопрос дискуссионный.

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Перед женским масс-стартом он пошёл ещё дальше: заявил, что готов носить на руках Ирину Казакевич – единственную россиянку в гонке, – если она доберётся до заветной медали.

Ирина попала в масс-старт с 24-й позиции в общем зачёте Кубка мира. И лишь по счастливому стечению обстоятельств после провала Казакевич в спринте и отсутствии в преследовании никто не вытолкнул её из топ-25, проходящих в масс-старт.

А на вершине общего зачёта между собой рубились Марте Рёйселанд из Норвегии и Ханна Эберг из Швеции. Шведке, чтобы примерить жёлтую майку, надо было выступить чуть лучше норвежки.

Ещё один норвежский триумф

Борьба за лидерство в общем зачёте Кубка мира действительно получилась увлекательной. Уже после первой стрельбы группа лидеров заметно сократилась: в головной группе остались девять человек, ведомые Рёйселанд, Экхофф, Вирер и Эльвирой Эберг. Её сестра Ханна сразу же допустила один промах и вместе с немкой Денизе Херрманн возглавила группу преследования.

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По скорости лидер сборной России был хорош. Но «стойка» опять не получилась.

Рёйселанд на втором огневом рубеже ошиблась. Да и многие стреляли неточно, поэтому десятка лидеров превратилась в пятёрку: темп задавали Вирер, Экхофф, Эльвира Эберг, Бреза и Давидова. И на третьем рубеже только чешка обошлась без промахов. Но её тут же настигла догонявшая изо всех сил Рёйселанд. За третье место боролись Вирер, Кноттен, Экхофф и Эльвира Эберг.

Марте Рёйселанд захватила инициативу и шла в комфортном для себя темпе, а потому безупречно провела заключительную стрельбу и довела дело до победы. Давидова промахнулась, а потому на второе-третье места вырвались Вирер и Экхофф. Понятно, что преимущество было на стороне норвежки – она сейчас готова куда лучше. Ей и досталось серебро. У Вирер – бронза.

А Ханна Эберг в погоне захлебнулась, вдоволь наошибалась в стрельбе и стала только 14-й.

Биатлон. Кубок мира-2020/21. Этап 4, Хохфильцен, Австрия
Женщины. 12.5 км Масс-старт
20 декабря 2020, воскресенье. 16:25 МСК
Окончено
1
Марте Рёйселанд
Норвегия
34:05.4
2
Тириль Экхофф
Норвегия
+14.0
3
Доротея Вирер
Италия
+26.9

Отмучились

Казакевич неплохо прошла первый круг, отыграла почти 10 позиций и одной из первых начала пальбу на первой «лёжке». Однако третьим выстрелом промахнулась, начала выцеливать и встала с коврика предпоследней. Итог – 23-е место и более 40 секунд от лидеров. Вот и всё?

Ирина на дистанции шла чуть медленнее лидеров, но даже достойная скорость не имела никакого смысла при медленной и неточной стрельбе: после промаха на второй «лёжке» россиянка опустилась на печальное 27-е место. На первой «стойке» она промахнулась ещё два раза и осталась среди худших – отрыв от первого места неумолимо стремился к двум минутам.

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По итогам гонки преследования только Акимова финишировала в топ-30. Она 29-я.

И даже на последней «стойке», когда уже можно было никуда не торопиться, Ирина допустила ещё одну ошибку – всего пять промахов. Хуже стреляли только девушки из Беларуси – Кручинкина (шесть промахов) и Сола (восемь). В итоге россиянка закончила гонку на 24-м месте.

В 2020 году сборная России отмучилась. В январе 2021-го всё начнётся заново?

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