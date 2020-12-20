Владимир Драчёв: нужно смотреть в будущее, а сейчас этого просто нет

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв заявил, что видит решение проблем национальной команды в привлечении молодёжи.

Биатлонисты сборной России 39 гонок подряд не могут завоевать медали на Кубке мира.

«Необходимо привлекать молодёжь. Есть три-четыре человека, которые способны приносить очки в зачёт Кубка наций. Остаётся ещё два-три места, на которые лучше пригласить молодёжь, которая будет иметь возможность для роста. Это тенденция всего мирового биатлона, нужно как можно раньше давать возможность спортсменам выступать в Кубке мира.

У нас было по 25 спортсменов в мужском и женском составах, на виду были все юниоры. Все их данные были в единой базе, на основе которой можно было понять, кто может себя проявить. В итоге всё это разрушили, и сейчас всё начинается с самого начала.

Молодых надо было сразу привлекать к работе. Что нам даёт 60-е место Семёна Сучилова? Пусть уж лучше его займёт Даниил Серохвостов. Нужно смотреть в будущее, а сейчас этого просто нет. Посмотрите на сборную Швеции, там сейчас на первых ролях молодые", — приводит слова Драчёва ТАСС.