Анастасия Гореева: на этом этапе Кубок мира заканчивается для меня

Российская биатлонистка Анастасия Гореева оценила свой дебют в Кубке мира. Её лучшим результатом пока является 24-е место в спринте на этапе в Хохфильцене.

«Ну что ж, пришло время подвести итоги моего дебюта на Кубке мира. Да, что-то получилось, что-то не очень, но в целом я считаю, что для начала не всё так плохо. Я получила массу эмоций и кучу опыта, находясь здесь. А ещё я научилась реально получать удовольствие от гонок и на последние две гонки я выходила как на праздник.

Спасибо тренерскому штабу за то, что дали мне шанс проявить себя. Но, к сожалению, моего результата оказалось недостаточно для того, чтобы закрепиться в основной команде. На этом этапе Кубок мира заканчивается для меня. И сейчас я собираю чемоданы и переезжаю на новогодний сбор в Сочи, затем приму участие в Кубке IBU", — написала Гореева в своём «инстаграме».