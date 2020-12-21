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Эдуард Латыпов рассказал о ближайших планах

Эдуард Латыпов рассказал о ближайших планах
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал попадание в состав участников масс-старта на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Он занял 23-е место, совершив 3 промаха. Победителем гонки стал немец Арнд Пайффер.

«Когда узнал, что побегу масс-старт? Предварительно обговаривали накануне, что побегу. Поэтому готовился к масс-старту. Знал, что попаду, так как Бьонтегорд решил не стартовать. Утром появилась уже подтверждённая информация. Ближайшие планы? Будет новогодний сбор в Сочи, оттуда мы уже поедем в Оберхоф», — приводит слова Латыпова сайт «Матч ТВ».

Латыпов вошёл в число биатлонистов, попавших в состав на январские этапы Кубка мира по решению главного тренера и старших тренеров сборной России.

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