Марте Рёйселанд прокомментировала победу в масс-старте в Хохфильцене

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд прокомментировала победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

«Очень довольна гонкой! Со стрельбой я справилась, уже давно не закрывала 19 из 20 мишеней. Рада результату! Я чувствовала в себе силы, поэтому решила рискнуть и взять быстрый темп прохождения трассы. Никогда не знаешь, как пойдёт стрельба, так почему бы не попробовать пройти гонку на максимуме, не экономя сил?



Для меня первый триместр сложился замечательно! Много спортсменок претендуют на первенство в общем зачёте Кубка мира, но на рождественские каникулы жёлтый биб поедет вместе со мной. Конкуренция в женском биатлоне очень высокая, поэтому, думаю, в новом году гонки будут не менее зрелищными!



Постановка целей на год и их достижение делают сезон интереснее. В прошлом году я хотела собрать максимальное количество медалей на чемпионате мира в Антхольце, в этом — показывать хороший результат во всех гонках. В конце сезона увидим, что из этого выйдет. Пока я на верном пути, но, похоже, не только я ставила перед собой такую цель.



Выходные проведу с мужем. Из-за пандемии я не встречусь с остальными родственниками, но, думаю, и вдвоём мы хорошо проведём время», — цитирует Рёйселанд Biathlon.com.ua.

Марте лидирует в общем зачёте Кубка мира сезона-2020/2021.