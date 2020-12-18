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Вячеслав Фетисов назвал единственный выход для России после санкций CAS

Вячеслав Фетисов назвал единственный выход для России после санкций CAS
Другие / Прочие виды спорта 0
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов назвал единственный выход для России в ситуации с отстранением спортсменов.

Напомним, вчера, 17 декабря, CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира. При этом россияне, которые отбывали дисквалификацию за допинг, смогут принять участие в Олимпийских играх без каких-либо ограничений.

«Последняя из моих программ, которую мы записывали на ТВ, была посвящена биатлону, и люди говорили о том, что допинговые нарушения в этом виде спорта имеют место уже на юношеском уровне. Если мы говорим об этом в открытую, о чём тогда сокрушаемся сейчас? Да, мы форсируем детскую подготовку, подменяем паспортные данные и на юниорском уровне всех рвём на части, потому что для тренера это самый быстрый способ заработать.

Мы находимся под постоянным мониторингом. И единственный для нас сейчас выход — провести два года кристально честно. Так, чтобы не дать ни малейшего повода в чём-то нас уличить», — цитирует Фетисова «RT на русском».

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