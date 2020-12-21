Стина Нильссон впервые завоевала медаль на соревнованиях по биатлону

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон, которая в межсезонье-2020 объявила о переходе в биатлон, завоевала бронзовую медаль в спринтерской гонке на контрольных соревнованиях в Эстерсунде (Швеция). Нильссон уступила 42 секунды Элизабет Хёгберг, выигравшей гонку.
На «лёжке» шведка допустила один промах, на «стойке» — ни одного. Впервые на соревнованиях по биатлону Нильссон чисто отстреляла один из огневых рубежей.
Как сообщает Expressen, спортсменка планирует выступить на Кубке IBU, который возобновится в январе. Первый этап Кубка IBU пройдёт с 14 по 17 января 2021 года в Арбере (Германия).
27-летняя Нильссон — олимпийская чемпионка 2018 года в личном спринте, двукратная чемпионка мира и пятикратный серебряный призёр чемпионатов мира, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров, многократная победительница этапов Кубка мира. Обладательница Кубка мира в спринтерских гонках в сезоне-2018/2019.
- 21 декабря 2020
-
19:52
-
19:34
-
18:27
-
17:40
-
16:39
-
16:17
-
14:26
-
13:30
-
12:32
-
11:25
-
11:00
-
10:44
-
10:39
-
10:35
-
10:05
-
09:58
-
09:38
-
09:37
-
09:33
-
09:22
-
09:16
-
08:46
-
08:37
-
01:01
- 20 декабря 2020
-
23:53
-
23:19
-
22:46
-
21:55
-
20:13
-
19:12
-
17:55
-
17:48
-
17:35
-
17:23
-
17:02