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Стина Нильссон впервые завоевала медаль на соревнованиях по биатлону

Стина Нильссон впервые завоевала медаль на соревнованиях по биатлону
Биатлон 0
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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон, которая в межсезонье-2020 объявила о переходе в биатлон, завоевала бронзовую медаль в спринтерской гонке на контрольных соревнованиях в Эстерсунде (Швеция). Нильссон уступила 42 секунды Элизабет Хёгберг, выигравшей гонку.

На «лёжке» шведка допустила один промах, на «стойке» — ни одного. Впервые на соревнованиях по биатлону Нильссон чисто отстреляла один из огневых рубежей.

Как сообщает Expressen, спортсменка планирует выступить на Кубке IBU, который возобновится в январе. Первый этап Кубка IBU пройдёт с 14 по 17 января 2021 года в Арбере (Германия).

27-летняя Нильссон — олимпийская чемпионка 2018 года в личном спринте, двукратная чемпионка мира и пятикратный серебряный призёр чемпионатов мира, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров, многократная победительница этапов Кубка мира. Обладательница Кубка мира в спринтерских гонках в сезоне-2018/2019.

Стина Нильссон с 4 промахами стала 13-й в контрольном спринте в Эстерсунде
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