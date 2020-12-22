Анна Богалий выступила против совместных тренировок российских биатлонистов и лыжников

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий оценила возможность совместных тренировок российских биатлонистов и лыжников.

«Не надо этого. Не нужно взваливать дополнительную нагрузку на Елену Вяльбе. Она отличный руководитель, наладила своё дело. Не надо ей мешать. Работа должна идти поступательно снизу, с детского спорта. А если мы недоработали где-то на детско-юношеской стадии, то эти недоработки обязательно вылезут со временем. И не надо рассчитывать, что вот мы сейчас что-нибудь придумаем и недостаток закроем. Нет, так не бывает. Надо работать от начала до конца. Мы сейчас занимаемся детскими проектами, у нас хорошие ребята и уже есть успехи. На юношеских Олимпийских играх—2020 в Лозанне российские биатлонисты проявили себя. Ждите, скоро они должны выйти на взрослый уровень», — цитирует Богалий «Спорт день за днём».

Анна также прокомментировала предложение Дмитрия Губерниева выплатить 100 тыс. рублей спортсмену, который первым сумеет завоевать медаль в нынешнем сезоне. Безмедальная серия сборной России по биатлону составляет 39 гонок.

«Спортсмены ведь и так получают призовые за высокие места в гонках Кубка мира. Думаю, у них и так есть мотивация. Куда можно потратить эти деньги? Деньги всегда есть куда потратить», — сказала Богалий.