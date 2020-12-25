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Шевнина — о серебре чемпионата России: на последнем круге получилось терпеть

Шевнина — о серебре чемпионата России: на последнем круге получилось терпеть
Биатлон / Чемпионат России 0

Биатлонистка Полина Шевнина поделилась эмоциями от второго места в индивидуальной гонке на чемпионате России, который проходит в Чайковском.

«Гонка сложилась удачно. На последнем круге получилось терпеть. Очень рада этому. Мне говорили, что я в 20 секундах от ближайших соперниц. Думала, что не смогу отыграть, но получилось вытерпеть. Я много проиграла на стрельбе, но тут главное – попадать.

Цели на этих соревнованиях – отобраться на Кубок IBU и чемпионат Европы. Хочется почувствовать свои мышцы и организм. Убедиться, что я могу бороться с соперницами», — цитирует Шевнину официальный сайт СБР.

Лучшее время в гонке показала Лариса Куклина, третье — Лейсан Бикташева. Член основной сборной России Татьяна Акимова, допустив два промаха, стала седьмой.

Куклина выиграла индивидуальную гонку на чемпионате России по биатлону, Акимова – 7-я
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