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Халили: об отборах на Кубок мира уже не думаю, отпустил эту ситацию

Халили: об отборах на Кубок мира уже не думаю, отпустил эту ситацию
Биатлон / Кубок мира 0
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Биатлонист Карим Халили подвёл итоги выступления в индивидуальной гонке чемпионата России в Ижевске. Допустив четыре промаха на шести огневых рубежах, он финишировал с 6-м временем.

«Сейчас уже не думаю об отборах на Кубок мира. Отпустил эту ситуацию. Стараюсь получать удовольствие от зимы, от соревнований, от того, что происходит.

Настрой на спринт в контексте отбора на КМ? Не думаю об этом. Собираюсь просто выходить на старт и работать в своё удовольствие. Уже по ходу буду оценивать своё состояние, делать какие-то выводы и работать дальше.

Весь сезон на Кубке России проводить не предполагаю — говорю, что в спринтах я сделаю всё, что могу и что от меня зависит. А уже в конце «Ижевской винтовки» будет видно, какой результат получу», — цитирует Халили «Матч ТВ».

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