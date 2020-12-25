Халили: об отборах на Кубок мира уже не думаю, отпустил эту ситацию

Биатлонист Карим Халили подвёл итоги выступления в индивидуальной гонке чемпионата России в Ижевске. Допустив четыре промаха на шести огневых рубежах, он финишировал с 6-м временем.
«Сейчас уже не думаю об отборах на Кубок мира. Отпустил эту ситуацию. Стараюсь получать удовольствие от зимы, от соревнований, от того, что происходит.
Настрой на спринт в контексте отбора на КМ? Не думаю об этом. Собираюсь просто выходить на старт и работать в своё удовольствие. Уже по ходу буду оценивать своё состояние, делать какие-то выводы и работать дальше.
Весь сезон на Кубке России проводить не предполагаю — говорю, что в спринтах я сделаю всё, что могу и что от меня зависит. А уже в конце «Ижевской винтовки» будет видно, какой результат получу», — цитирует Халили «Матч ТВ».
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