Стрельцов — о коронавирусе: мне повезло, а вот Поршнев до сих пор никак не придёт в себя

Российский биатлонист Кирилл Стрельцов рассказал, как перенёс заражение коронавирусом перед стартом сезона.
«Сезон начинался тяжело после того, как переболел COVID-19. Но хотел бы поблагодарить нашего старшего тренера Юрия Михайловича Каминского, который написал мне план на тот период, что я выступал в Кубке России. Я ему сразу сказал, что надо в первую очередь подготовиться к «Ижевской винтовке», но, как видите, всё получилось. Нахожусь пока в хорошей форме.
Действительно, у всех коронавирус протекает по-разному. У нас заражение обнаружили вместе с Никитой Поршневым. Я перенес всё это в достаточно лёгкой форме и неделю лежал дома, а он до сих пор никак не придёт в себя и только сейчас начинает потихоньку тренироваться. Мне повезло, что эта болезнь прошла в лёгкой форме», — цитирует Стрельцова News.ru.
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