Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Куклина и Акимова будут готовиться к этапам Кубка мира в составе сборной России в Сочи

Куклина и Акимова будут готовиться к этапам Кубка мира в составе сборной России в Сочи
Биатлон / Кубок мира 0
Аудио-версия:

Биатлонистки Татьяна Акимова и Лариса Куклина будут готовиться в составе сборной России к международным стартам в январе, сообщает «Матч ТВ».

Акимова и Куклина пропустили спринтерскую гонку на четвёртом этапе Кубка России в Чайковском. Из Пермского края они отправятся на сбор национальной команды, который проходит в Сочи. В Краснодарском крае они пройдут подготовку к январским международным стартам.

Напомним, Куклина и Акимова приняли участие в индивидуальной гонке чемпионата России, которая прошла 24 декабря в Чайковском. Лариса стала победительницей гонки, Акимова финишировала с седьмым временем.

Пятый этап Кубка мира пройдёт в Оберхофе (Германия) с 8 по 10 января 2021 года. С полным расписанием Кубка мира сезона-2020/2021 можно ознакомиться на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020