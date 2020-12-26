Куклина и Акимова будут готовиться к этапам Кубка мира в составе сборной России в Сочи

Биатлонистки Татьяна Акимова и Лариса Куклина будут готовиться в составе сборной России к международным стартам в январе, сообщает «Матч ТВ».



Акимова и Куклина пропустили спринтерскую гонку на четвёртом этапе Кубка России в Чайковском. Из Пермского края они отправятся на сбор национальной команды, который проходит в Сочи. В Краснодарском крае они пройдут подготовку к январским международным стартам.



Напомним, Куклина и Акимова приняли участие в индивидуальной гонке чемпионата России, которая прошла 24 декабря в Чайковском. Лариса стала победительницей гонки, Акимова финишировала с седьмым временем.



Пятый этап Кубка мира пройдёт в Оберхофе (Германия) с 8 по 10 января 2021 года. С полным расписанием Кубка мира сезона-2020/2021 можно ознакомиться на «Чемпионате».