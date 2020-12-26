Сливко: была уверена, что этот год будет лучшим в карьере, но COVID решил по-другому

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала о своём состоянии после перенесённого коронавируса. Сегодня, 28 декабря, спортсменка приняла участие в спринтерской гонке на этапе Кубка России в Чайковском. Допустив один промах, она финишировала с восьмым временем.
«У нас подхватило полкоманды, но сильнее всех болела я. У меня была температура пять дней, у остальных девочек не было.
В межсезонье мною действительно была выполнена хорошая работа и до того, как я стала работать с командой. Работала со своим тренером, хоть и по интернету, но он мне всегда помогал, был всегда на связи. Потом — с Михаилом Викторовичем Шашиловым. Форма была очень хорошая.
После чемпионата России была уверена, что этот год будет лучшим в карьере. Но COVID решил по-другому. Пока состояние плохое. Но ничего. Думаю, потихоньку всё наладится через гонки. Главное, конечно, нужно тренироваться, чтобы бегать гонки. Пока же что можно делать после недели тренировок», — цитирует Сливко «Матч ТВ».
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