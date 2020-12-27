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Воронина: страха перед отборочными соревнованиями нет — хоть какие-то старты

Воронина: страха перед отборочными соревнованиями нет — хоть какие-то старты
Биатлон / Чемпионат России 0

Представительница Свердловской области Тамара Воронина прокомментировала победу в спринтерской гонке на этапе Кубка России в Чайковском.

«Гонка прошла удачно. Удалось отстреляться чисто на рубеже. Довольна результатом. Очень хорошо катили лыжи, спасибо сервису.

С тренером Михаилом Викторовичем Шашиловым решили пропустить индивидуальную гонку, чтобы было больше времени для подготовки к спринтам.

Страха перед отборочными соревнованиями нет. Ещё хоть какие-то старты. Бороться, участвовать… Это хороший опыт», — цитирует Воронину официальный сайт Союза биатлонистов России.

Второе время в гонке показала Наталья Гербулова из Красноярского края, третье — Елизавета Каплина, представляющая ХМАО-Югра.

Воронина выиграла спринтерскую гонку на Кубке России, Гербулова — вторая
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