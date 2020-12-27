Воронина: страха перед отборочными соревнованиями нет — хоть какие-то старты

Представительница Свердловской области Тамара Воронина прокомментировала победу в спринтерской гонке на этапе Кубка России в Чайковском.



«Гонка прошла удачно. Удалось отстреляться чисто на рубеже. Довольна результатом. Очень хорошо катили лыжи, спасибо сервису.



С тренером Михаилом Викторовичем Шашиловым решили пропустить индивидуальную гонку, чтобы было больше времени для подготовки к спринтам.



Страха перед отборочными соревнованиями нет. Ещё хоть какие-то старты. Бороться, участвовать… Это хороший опыт», — цитирует Воронину официальный сайт Союза биатлонистов России.



Второе время в гонке показала Наталья Гербулова из Красноярского края, третье — Елизавета Каплина, представляющая ХМАО-Югра.

Воронина выиграла спринтерскую гонку на Кубке России, Гербулова — вторая