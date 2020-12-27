Поварницын: выздоровел достаточно быстро, но поймать прежнюю скорость пока тяжело

Биатлонист Александр Поварницын, занявший шестое место в спринте на отборочных соревнованиях «Ижевская винтовка», рассказал о последствиях коронавируса, перенесённого во время ноябрьского сбора национальной команды.

«Я выздоровел достаточно быстро, но поймать прежнюю скорость пока тяжело. Конечно, с одним промахом надо попадать хотя бы в тройку лучших. Я пропустил около недели из-за болезни, но проблема была в том, что хочешь сразу броситься навёрстывать упущенное, а организм ещё не готов, и ты загоняешь себя ещё глубже, что со мной и произошло», — приводит слова Поварницына News.ru.

Поварницын отметил, что в следующем спринте рассчитывает побороться за место в тройке призёров и отобраться на январские этапы Кубка IBU.