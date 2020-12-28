Семён Сучилов — о результатах россиян на Кубке мира: дело вовсе не в спортсменах

Российский биатлонист Семён Сучилов, одержавший победу в спринте на «Ижевской винтовке», вспомнил о своём дебюте в Кубке мира и прокомментировал исключение из состава сборной после этапов в Контиолахти.

«Если взять мой дебют три года назад, то там я не мог передвигаться из-за стресса, а в этом году меня спрашивали о самочувствии, а я отвечал: «Еду нормально, чувствую себя хорошо, работаю». Если смотреть динамику скорости, то у нас она одинаковая с лидерами, но ниже. Мы начинаем, проигрывая 20-30 секунд, на втором круге то же самое, а на третьем мы не проигрываем себе самим, но проигрываем лидерам. То есть мы на каждом круге проигрываем им стабильно. С чем это связано, не могу объяснить. Здесь, может быть, бежится легче, но я не бегу здесь быстрее, чем там. Если бы они сюда приехали, мы бы могли с ними сравниться, я бы ответил.

Не обидно ли, что сразу после Контиолахти отправили домой? Тренерам и руководству виднее. Вообще, мы начали отбираться ещё с летних контрольных и летнего чемпионата России. Контрольные бегали каждый месяц, и я на всех стартах был в числе лидеров. Что изменилось на Кубке мира? Приехали в Европу, и я заметил, что вся команда бежит плохо, а мы чуть хуже, поэтому тренеры решили, что надо что-то делать. Привезли других парней, но они показали то же самое. Думаю, убедились уже, что шашкой махать не стоит и дело вовсе не в спортсменах", — цитирует Сучилова News.ru.

Семён также сравнил соревнования на европейских и российских трассах.

«Здесь скольжение тяжелее, а там легче. Если смотреть на европейцев, они идут легче, а мы привыкли давить этот снег. Может, поэтому и проигрываем», – сказал Сучилов.