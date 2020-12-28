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Семён Сучилов выиграл спринт на «Ижевской винтовке»

Семён Сучилов выиграл спринт на «Ижевской винтовке»
Биатлон 0

Биатлонист Семён Сучилов одержал победу в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка России — «Ижевской винтовке». Второе место занял Евгений Сидоров. Тройку призёров замкнули Евгений Идинов и Кирилл Стрельцов.

Биатлон. Пятый этап Кубка России. «Ижевская винтовка». Ижевск
Мужчины. Спринт
1. Семён Сучилов — 27.49,2 (1).
2. Евгений Сидоров — +23,2 (1).
3. Евгений Идинов — +37,1 (0).
3. Кирилл Стрельцов — +37,1 (1).
5. Ильназ Мухамедзянов — +51,6 (1).
6. Иван Колотов — +54,4 (1).
7. Дмитрий Абашев — +59,6 (1).
8. Александр Поварницын — +1.01,5 (1).
8. Алексей Шевченко — +1.01,5 (0).
10. Василий Томшин — +1.04,0 (1)...
19. Пётр Пащенко – +1.27,6 (2)...
31. Вадим Филимонов – +2.07,5 (4)...
33. Андрей Вьюхин – +2.27,1 (3).

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