Элизабет Хёгберг назвала фаворитов «Рождественской гонки»

Шведская биатлонистка Элизабет Хёгберг поделилась ожиданиями от «Рождественской гонки», которая состоится в Рупольдинге сегодня, 28 декабря. 34-летняя спортсменка выступит в дуэте с Турстейном Стенерсеном.
«Это будет нелегко, но по-настоящему весело. Пожалуй, фаворитами являются Доротея Вирер и Лукас Хофер. Они быстрые и точно стреляют. Я уверена, что они будут очень опасны.
Конечно, опасными конкурентами будут и немцы, учитывая, что они выступают дома и хотят хорошо показать себя, — приводит слова Хёгберг SVT.
Россия в «Рождественской гонке» представят Евгения Павлова и Матвей Елисеев.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию «Рождественской гонки»:
текстовая онлайн-трансляция масс-старта на «Рождественской гонке»
текстовая онлайн-трансляция гонки преследования на «Рождественской гонке»
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