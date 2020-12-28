Элизабет Хёгберг назвала фаворитов «Рождественской гонки»

Шведская биатлонистка Элизабет Хёгберг поделилась ожиданиями от «Рождественской гонки», которая состоится в Рупольдинге сегодня, 28 декабря. 34-летняя спортсменка выступит в дуэте с Турстейном Стенерсеном.

«Это будет нелегко, но по-настоящему весело. Пожалуй, фаворитами являются Доротея Вирер и Лукас Хофер. Они быстрые и точно стреляют. Я уверена, что они будут очень опасны.

Конечно, опасными конкурентами будут и немцы, учитывая, что они выступают дома и хотят хорошо показать себя, — приводит слова Хёгберг SVT.



Россия в «Рождественской гонке» представят Евгения Павлова и Матвей Елисеев.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию «Рождественской гонки»:

текстовая онлайн-трансляция масс-старта на «Рождественской гонке»

текстовая онлайн-трансляция гонки преследования на «Рождественской гонке»