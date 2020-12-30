Леонид Гурьев: у нас в России не привыкли ждать. Медали давай и здесь, и сейчас!

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев выразил мнение, что нынешним тренерам национальной команды нужно дать больше времени на работу. Напомним, безмедальная серия сборной России составляет 39 гонок.

«Я сам последние три года работал в женской национальной команде и прекрасно знаю, что сразу ничего не получается. Например, мы шли к тому, чтобы в спринте стрелять за 50-55 секунд на рубежах, целых три года!

Сейчас в женской сборной начал работать со стрельбой Алексей Волков. Он только недавно закончил карьеру. Спортсменом быть — одно, а наставником – другое. Нужно время поработать, окунуться. Но у нас в России не привыкли ждать. Медали давай и здесь, и сейчас!

Болельщикам хочется праздника. Вот у нас и идёт чехарда с тренерским штабом… А смысл постоянно менять наставников? Необходимо просто делать какие-то поправки, анализировать. А так — приходит новый тренер, пока они со спортсменами друг к другу привыкнут, пока окунутся в процесс – уже весна и всё заново, опять отставки», — цитирует Гурьева «Тюменская арена».