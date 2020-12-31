Фото: Ирина Казакевич тренируется 31 декабря в Сочи в одном топе и штанах

Союз биатлонистов России (СБР) выложил в «Инстаграм» фотографию, на которой биатлонистка национальной команды Ирина Казакевич проводит стрелковую тренировку. Фото сделано сегодня, 31 декабря.

«Жаркие тренировки в Сочи даже 31 декабря!» — отмечается в подписи к фото.

Посмотреть фото можно в официальном «инстаграме» Союза биатлонистов России.

«Сколько же там градусов?» — написал один из пользователей в комментариях к соответствующему посту.

«Почему раздетая?» — спросил другой.

«Ирина Казакевич — просто огонь, у неё всё получится!» — заметил третий.

После четырёх этапов сезона-2020/2021 Ирина Казакевич, на счету которой 126 очков, занимает 26-е место в личном зачёте.

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