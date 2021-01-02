Объявлен состав сборной Германии по биатлону на 5-й этап Кубка мира в Оберхофе

Тренерский штаб сборной Германии по биатлону объявил состав на пятый этап Кубка мира, который пройдёт в Оберхофе (Германия) с 8 по 10 января, сообщает Biathlon-news.



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Мужчины

Арнд Пайффер, Бенедикт Долль, Филипп Хорн, Эрик Лессер, Симон Шемпп, Лукас Фрачер.

Женщины

Денизе Херрман, Франциска Пройс, Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Марен Хаммершмидт, Анна Вайдель.

По сравнению с четвёртым этапом в Хохфильцене (Австрия) в составе команды произошли два изменения. Вместо Йоханнеса Кюна и Романа Реса выступят Симон Шемпп и Лукас Фрачер.

В общем зачёте Кубка мира у мужчин лучший из немцев, Бенедикт Долль, занимает 12-е место. У женщин Франциска Пройс идёт 7-й.