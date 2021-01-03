Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Польховский сообщил, что почти все биатлонистки сборной России переболели коронавирусом

Польховский сообщил, что почти все биатлонистки сборной России переболели коронавирусом
Биатлон 0

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал, что большая часть женской сборной России по биатлону переболела коронавирусом.

«Все результаты тестов были отрицательными у Евгения Гараничева и Эдуарда Латыпова, а женская команда болела практически в полном составе.

Самое главное – все настроены на борьбу, на то, чтобы переломить сложившуюся ситуацию. Никто рук не опускает, каждый готов сделать всё возможное для улучшения результатов», — приводит слова Польховского пресс-служба Союза биатлонистов России.

Пятый этап Кубка мира пройдёт в Оберхофе (Германия) с 8 по 10 января, шестой — с 13 по 16 января. Седьмой этап соревнований состоится в Антхольце (Италия) с 21 по 24 января.

Польховский поделился мнением о целесообразности самостоятельной подготовки биатлонистов
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021