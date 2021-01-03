Польховский сообщил, что почти все биатлонистки сборной России переболели коронавирусом

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал, что большая часть женской сборной России по биатлону переболела коронавирусом.

«Все результаты тестов были отрицательными у Евгения Гараничева и Эдуарда Латыпова, а женская команда болела практически в полном составе.



Самое главное – все настроены на борьбу, на то, чтобы переломить сложившуюся ситуацию. Никто рук не опускает, каждый готов сделать всё возможное для улучшения результатов», — приводит слова Польховского пресс-служба Союза биатлонистов России.

Пятый этап Кубка мира пройдёт в Оберхофе (Германия) с 8 по 10 января, шестой — с 13 по 16 января. Седьмой этап соревнований состоится в Антхольце (Италия) с 21 по 24 января.