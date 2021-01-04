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Драчёв показал шоколадный ботинок, который заказал для Губерниева. Фото

Драчёв показал шоколадный ботинок, который заказал для Губерниева. Фото
Биатлон / Кубок мира 0

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв показал на своей странице в «Инстаграме» шоколадный ботинок, который заказал для комментатора Дмитрия Губерниева. Напомним, Губерниев пообещал съесть свой ботинок, если безмедальная серия сборной России на этапах Кубка мира достигнет 50 гонок.

«Вот и приехал обещанный шоколадный ботинок. Шоколад высшей пробы! Но, веруя в российский биатлон, золотому голосу, Дмитрию Губерниеву, подготовили золотой шоколадный микрофон на случай долгожданных побед наших спортсменов. С нетерпением ждём стартов в Оберхофе. Удачи», — написал Драчёв.

Посмотреть фотографию можно на странице Владимира Драчёва в «Инстаграме».

Антирекорд, составляющий 30 гонок, Дмитрий отметил поеданием перчатки в прямом эфире.

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