Драчёв показал шоколадный ботинок, который заказал для Губерниева. Фото

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв показал на своей странице в «Инстаграме» шоколадный ботинок, который заказал для комментатора Дмитрия Губерниева. Напомним, Губерниев пообещал съесть свой ботинок, если безмедальная серия сборной России на этапах Кубка мира достигнет 50 гонок.
«Вот и приехал обещанный шоколадный ботинок. Шоколад высшей пробы! Но, веруя в российский биатлон, золотому голосу, Дмитрию Губерниеву, подготовили золотой шоколадный микрофон на случай долгожданных побед наших спортсменов. С нетерпением ждём стартов в Оберхофе. Удачи», — написал Драчёв.
Посмотреть фотографию можно на странице Владимира Драчёва в «Инстаграме».
Антирекорд, составляющий 30 гонок, Дмитрий отметил поеданием перчатки в прямом эфире.
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