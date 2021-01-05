«Ответственность вплоть до уголовной». Драчёв подготовил поправки к закону о допинге

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР), а ныне депутат Госдумы РФ Владимир Драчёв подготовил поправки к закону о допинге. Он заявил, что введение поправок планируется на весенней сессии.
«У меня подготовлена большая программа по поводу изменения законодательства. Чтобы была ответственность вплоть до уголовной. Не только для тренеров и врачей, но и для спортсменов. Сейчас они могут применять всё что хочешь, а наказаний никаких нет. Страдает только Россия.
Когда стоит ждать принятия нового закона? Процедура сложная. Сейчас мы готовим поправки, чтобы в том числе был возврат полученных материальных благ: машины, квартиры. Если наказание признано ВАДА, нашими федерациями и МОК, прошли все судебные инстанции, тогда наступает период возврата полученных средств», — приводит слова Драчёва «Спорт день за днём».
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