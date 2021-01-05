Панкратов — о Коноваловой: у меня был шок. Как можно в 20 лет употреблять анаболики?

Двукратный призёр ЧМ по лыжным гонкам Николай Панкратов прокомментировал новость о дисквалификации 20-летней российской биатлонистки Виктории Коноваловой, которую уличили в приёме анаболических стероидов. Спортсменка получила четырёхлетнюю дисквалификацию.
«Когда я прочитал новость о дисквалификации 20-летней биатлонистки, у меня был сильный шок. Как можно в 20 лет употреблять анаболические стероиды? Все мы за чистый и честный спорт, после 2010 года я тоже многое осознал (Панкратов отбыл двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. — Прим. «Чемпионата»), и сейчас все эти факты вызывают у меня негодование, потому что чистым спортсменам в той же лёгкой атлетике вообще не дают выступать, хочется, чтобы всё это поскорее закончилось и началась новая красивая история российского спорта с чистого листа.
Я всё-таки надеюсь, что в сложившейся ситуации с Коноваловой будет проведено реальное расследование. Потому что повторять судьбу Федерации лёгкой атлетики Союзу биатлонистов России, наверное, не стоит. И я надеюсь, что узнают правду и расскажут о ней общественности. Во всяком случае мне бы этого очень хотелось», — цитирует Панкратова «Лыжный спорт».
- 5 января 2021
-
14:08
-
13:21
-
12:32
-
09:21
- 4 января 2021
-
21:40
-
21:16
-
20:27
-
20:15
-
13:13
-
09:28
-
09:11
- 3 января 2021
-
17:35
-
15:53
-
09:19
-
09:10
- 2 января 2021
-
12:26
-
09:03
- 31 декабря 2020
-
13:33
-
13:00
-
09:10
- 30 декабря 2020
-
16:06
-
13:00
-
11:10
-
09:44
- 29 декабря 2020
-
17:35
-
14:48
-
14:40
-
14:17
-
13:53
-
13:42
-
12:23
-
11:59
-
11:25
-
11:13
-
10:44