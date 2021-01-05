Панкратов — о Коноваловой: у меня был шок. Как можно в 20 лет употреблять анаболики?

Двукратный призёр ЧМ по лыжным гонкам Николай Панкратов прокомментировал новость о дисквалификации 20-летней российской биатлонистки Виктории Коноваловой, которую уличили в приёме анаболических стероидов. Спортсменка получила четырёхлетнюю дисквалификацию.

«Когда я прочитал новость о дисквалификации 20-летней биатлонистки, у меня был сильный шок. Как можно в 20 лет употреблять анаболические стероиды? Все мы за чистый и честный спорт, после 2010 года я тоже многое осознал (Панкратов отбыл двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. — Прим. «Чемпионата»), и сейчас все эти факты вызывают у меня негодование, потому что чистым спортсменам в той же лёгкой атлетике вообще не дают выступать, хочется, чтобы всё это поскорее закончилось и началась новая красивая история российского спорта с чистого листа.

Я всё-таки надеюсь, что в сложившейся ситуации с Коноваловой будет проведено реальное расследование. Потому что повторять судьбу Федерации лёгкой атлетики Союзу биатлонистов России, наверное, не стоит. И я надеюсь, что узнают правду и расскажут о ней общественности. Во всяком случае мне бы этого очень хотелось», — цитирует Панкратова «Лыжный спорт».