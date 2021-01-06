Алябьев оценил расследование СБР по массовому снятию биатлонистов с «Ижевской винтовки»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев прокомментировал слова президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова о расследовании по инциденту на «Ижевской винтовке».
Ранее сообщалось, что в конце декабря на всероссийских соревнованиях по биатлону «Ижевская винтовка» случились массовые снятия юниорок из Ханты-Мансийского автономного округа и юниоров из Тюменской области после прибытия допинг-офицеров Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Майгуров, комментируя массовое снятие спортсменов, объяснил это неудачно составленным календарём.
«Календарь находится в ведении СБР, нужно было изначально правильно этот вопрос решать: внимательно проанализировать сложившуюся ситуацию, обсудить всё как следует с тренерским советом. Этим вопросом нужно заниматься более тщательно, чтобы таких ситуаций больше не происходило», — приводит слова Алябьева ТАСС.
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