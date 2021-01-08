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Рёйселанд лидирует в зачёте спринтерских гонок в Кубке мира, Миронова — 19-я

Рёйселанд лидирует в зачёте спринтерских гонок в Кубке мира, Миронова — 19-я
Биатлон / Кубок мира 0

Сегодня, 8 января, в Оберхофе (Германия) в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону состоялась женская спринтерская гонка. Победу одержала норвежка Тириль Экхофф. Второе место заняла шведка Ханна Эберг, третьей стала представительница Австрии Лиза Тереза Хаузер.

В зачёте спринтов лидерство сохранила норвежка Марте Рёйселанд. Лучшая из россиянок, Светлана Миронова, занимает 19-ю строчку.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Зачёт спринтов
1. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 228.
2. Ханна Эберг (Швеция) – 224.
3. Тириль Экхофф (Норвегия) – 208.
4. Франциска Пройс (Германия) – 161.
5. Эльвира Эберг (Швеция) – 152.
6. Анаис Шевалье (Франция) – 150.
7. Динара Алимбекова (Беларусь) – 148.
8. Маркета Давидова (Чехия) – 138.
9. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 134.
10. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — 126...
19. Светлана Миронова (Россия) – 82...
24. Евгения Павлова (Россия) – 67...
30. Ирина Казакевич (Россия) – 59.
31. Ульяна Кайшева (Россия) – 57...
48. Лариса Куклина (Россия) – 31...
57. Анастасия Гореева (Россия) – 17...
60. Тамара Воронина (Россия) – 14...
64. Татьяна Акимова (Россия) – 8.

Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе, Павлова — шестая
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