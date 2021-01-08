Йоханнес Бё: некоторые короли умирают, а я ещё по-прежнему в деле

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал победу в спринте на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Для лидера Кубка мира это лишь вторая выигранная гонка в сезоне-2020/2021. Впервые он первенствовал 29 ноября, также в спринте, на первом этапе соревнований в Контиолахти (Финляндия).

«Король вернулся? Некоторые короли умирают, а я ещё по-прежнему в деле, по-прежнему в борьбе. Снова непобедим? Я выиграл все лишь 10 секунд. Ногами? На лыжне, да.

Как провёл Рождество? Я был в загородном доме у Тарьея. Здорово отпраздновали», — сказал Бё в эфире «Матч ТВ».

Ходом по лыжне Йоханнес опередил всех соперников на полминуты. Лучший из россиян Эдуард Латыпов отстал от Бё-младшего на 54 секунды.