«Любимый» выстрел. Промахи по десятой мишени подкосили сразу двух российских биатлонистов

Не хуже, чем женщины?

Нет нужны говорить, что первая гонка на Кубке мира по биатлону в 2021 году вселила в российских болельщиков сдержанный оптимизм. Евгения Павлова стала первой спортсменкой сборной, принявшей участие в церемонии награждения. Да, это пока лишь цветы и расширенный подиум, но в декабре у нас не было и этого. А ещё порадовала Миронова, которая аж с двумя промахами боролась за десятку. Безнадёгой уже и не пахнет – команда после паузы прибавила.

Наконец-то прорвало в биатлоне? Павлова показала лучший результат сборной России в сезоне Миронова с двумя промахами боролась за десятку сильнейших. Ещё две россиянки – в топ-25. Ждём медаль в эстафете?

Мужчины, безусловно, порадовались локальному успеху девушек и на старт выходили с желанием доказать, что они могут не хуже. В спринте принимали участие шестеро наших: Антон Бабиков (6-й стартовый номер), Матвей Елисеев (25-й), Эдуард Латыпов (34-й), Александр Логинов (52-й), Евгений Гараничев (62-й) и проводящий третью гонку на Кубке мира Кирилл Стрельцов (102-й).

Бабикову очень тяжело

Многие лидеры решили выбрать для старта вторую и третью группы – укатывать свежий снег в самом начале гонки мало кому хотелось. Рискнуть решили только шведы: Самуэльссон, Понсилуома и Нелин ушли в гонку в первых номерах и закономерно стали задавать темп.



Вот только считать шведов железными претендентами на медали было нельзя, потому что Самуэльссон и Понсилуома промазали по два раза, а Нелину не хватало скорости.

Самый лучший день. Так хорошо сборная России по биатлону в этом сезоне ещё не выступала Россияне наконец-то реально боролись за медали в личных гонках.

Хотелось верить, что первым биатлонистом, навязавшим шведам борьбу, будет Бабиков. Но Антон смотрелся очень тяжело. По итогам двух кругов он с теми же двумя промахами уступал шведам почти полторы минуты и был одним из худших. В пасьют Антон в итоге пробиться не смог.

А если бы не промах?

А дальше претенденты на то, чтобы сдвинуть с первого места Понсилуому, пошли один за другим. Первым, к радости россиян, стал Матвей Елисеев. Шведа он не подвинул, но шёл совсем рядом с ним – в шести секундах. Ногами хороши были норвежец Дале, француз Жаклен и немец Лессер, но все промахнулись по разу. А не промахнулся и стал первым (какой сюрприз!) Йоханнес Бё.



Матвей Елисеев здорово прошёл второй круг и реально претендовал за медаль. Но промахнулся последним выстрелом. Даже так он на минутку вырвался на первое место, опередив и шведов, и белоруса Бочарникова, но Дале был быстрее и опередил россиянина на выходе с рубежа.

Латыпов – лучший из россиян

А в группе лидеров тем временем прибыло. Бё по итогам первого круга догнать никто не мог, но в спину ему дышали и итальянец Хофер, и француз Клод, и норвежец Легрейд, и, что самое важное, россиянин Александр Логинов, хотя и его скорость на первом круге была не самой высокой.



Достойно проявлял себя и Эдуард Латыпов. Он прошёл гонку с одним промахом на лёжке. Перед третьим кругом он уступал времени Елисеева порядка пяти секунд, но сумел его превзойти. Неплохо, но учитывая группу соперников позади, для Эдуарда это была борьба лишь за топ-10.



Логинов тоже мог сражаться за десятку сильнейших, но промахнулся один раз – «любимым» десятым выстрелом. Увы, но и исправить ситуацию за счёт скорости Александр не мог.



Евгений Гараничев же здорово начал и блестяще прошёл первый огневой рубеж – пять быстрых и точных выстрелов. Однако на «стойке» он промахнулся сразу три раза.

Норвежская битва за золото

Стрельба в спринте не получалась практически ни у кого. Даже Йоханнес Бё на «стойке» без ошибки не обошёлся. Впрочем, его высочайшая скорость позволяла ему чувствовать себя спокойно даже после штрафного круга. Конкуренцию ему составили лишь его соотечественники, стрелявшие чисто. Старший брат Тарьей Бё стал вторым, уступив 10 секунд. А Струла Легрейд – третьим.



Больше никто в борьбу за медали вклиниться так и не смог.

Латыпова в итоге всё-таки сдвинули из десятки – он стал 11-м. Елисеев и Логинов – в топ-20. Хорошо проявил себя и стартовавший в самом конце Кирилл Стрельцов – безупречная стрельба, достойная скорость и 27-е место – выступление дебютанта сборной в сезоне-2020/2021 приятно удивило.



Да, отставания от Бё в гонке преследования превысят минуту, но побороться можно. Российский биатлон в 2021 году не так уж плох, как можно было ожидать.