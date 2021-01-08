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Й. Бё лидирует в спринтерском зачёте Кубка мира, Логинов — 18-й

Й. Бё лидирует в спринтерском зачёте Кубка мира, Логинов — 18-й
Биатлон / Кубок мира 0
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, ставший победителем спринтерской гонки на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), укрепил лидерство в спринтерском зачёте Кубка мира. Вторым по-прежнему идёт Йоханнес Дале. На третью позицию вышел Тарьей Бё, четвёртым стал Стурла Холм Легрейд.

Лучший из россиян Александр Логинов, ставший только 19-м в спринте, опустился на 18-е место. Эдуард Латыпов, показавший 11-й результат, поднялся на 19-е место в спринтерском зачёте.

Биатлон. Кубок мира. Спринтерский зачёт
Мужчины. После 5 гонок

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 259.
2. Йоханнес Дале (Норвегия) – 218.
3. Тарьей Бё (Норвегия) – 197.
4. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 182.
5. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 180.
6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 176…
18. Александр Логинов (Россия) – 103…
19. Эдуард Латыпов (Россия) – 82…
24. Матвей Елисеев (Россия) – 72.

Статистика Кубка мира
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