Миронова показала седьмой ход в пасьюте Оберхофа. Победившей Экхофф она проиграла 9 секунд

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд показала лучший ход в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия). Её чистое время прохождения дистанции составило 27 минут 44,7 секунды.
Вторую скорость на дистанции показала Тириль Экхофф из Норвегии (+4,4), третью — чешская спортсменка Маркета Давидова (+8,1).
Лучшей из россиянок по скорости стала Светлана Миронова. Она проиграла Рёйселанд 13 секунд — это седьмой ход гонки.
Биатлон. Кубок мира. 5-й этап. Оберхоф, Германия
Женщины. Гонка преследования, 12,5 км. Лыжный ход
1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 27.44,7
2. Тириль Экхофф (Норвегия) — +4,4
3. Маркета Давидова (Чехия) — +8,1…
7. Светлана Миронова (Россия) — +13,0…
25. Евгения Павлова (Россия) — +45,5
26. Ирина Казакевич (Россия) — +46,6…
32. Лариса Куклина (Россия) — +1.09,0…
36. Ульяна Кайшева (Россия) — +1.21,1.
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