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Й. Бё сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира, Логинов — 17-й

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира. Вторым по-прежнему идёт его соотечественник Стурла Холм Легрейд. Третий — норвежец Йоханнес Дале.

Напомним, 9 января Легрейд выиграл гонку преследования на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), Дале стал вторым, Бё – восьмым.



Лучший из россиян Александр Логинов, ставший только 17-м в пасьюте, занимает аналогичную позицию в общем зачёте Кубка мира.



Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт

Мужчины. После 11 гонок



1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 522.

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 481.

3. Йоханнес Дале (Норвегия) – 434.

4. Тарьей Бё (Норвегия) – 423.

5. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 403.

6. Эмильен Жаклен (Франция) – 379…

17. Александр Логинов (Россия) – 245…

21. Матвей Елисеев (Россия) – 191.

23. Эдуард Латыпов (Россия) – 166.