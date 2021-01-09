Й. Бё сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира, Логинов — 17-й

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира. Вторым по-прежнему идёт его соотечественник Стурла Холм Легрейд. Третий — норвежец Йоханнес Дале.
Напомним, 9 января Легрейд выиграл гонку преследования на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), Дале стал вторым, Бё – восьмым.
Лучший из россиян Александр Логинов, ставший только 17-м в пасьюте, занимает аналогичную позицию в общем зачёте Кубка мира.
Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт
Мужчины. После 11 гонок
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 522.
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 481.
3. Йоханнес Дале (Норвегия) – 434.
4. Тарьей Бё (Норвегия) – 423.
5. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 403.
6. Эмильен Жаклен (Франция) – 379…
17. Александр Логинов (Россия) – 245…
21. Матвей Елисеев (Россия) – 191.
23. Эдуард Латыпов (Россия) – 166.
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