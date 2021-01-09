Российский биатлон заставил вспомнить антирекорд Акинфеева. Ох уж это печальное число 43

Первый день в Оберхофе для российского биатлона получился весьма успешным. И мужчины, и женщины показали неплохие результаты. В спринтах впервые за долгое время вернулись положительные эмоции и уже подзабытое чувство борьбы за медали. У мужчин особенно порадовал Эдуард Латыпов, который с промахом стал 11-м. В хорошие очки забежали ещё и Матвей Елисеев с Кириллом Стрельцов, а вот 19-е место лидера команды Александра Логинова скорее настораживало. С тем же одним промахом он проиграл Латыпову 20 секунд.

В любом случае у мужской сборной России были хорошие позиции для атаки в гонке преследования. В том числе и в борьбе за долгожданную медаль. Ведь в гонке с четырьмя огневыми рубежами случиться может всё что угодно.

«Любимый» выстрел. Промахи по десятой мишени подкосили сразу двух российских биатлонистов А 24-летний Кирилл Стрельцов приятно удивил идеальной стрельбой и неплохой скоростью.

Латыпов и Елисеев «закопали» себя сразу

Впервые за долгое время болельщики нашей команды могли рассчитывать не только на Логинова, но и других биатлонистов сборной. Хотелось верить, что Латыпов с Елисеевым наконец-то реализуют свой потенциал. То, что он у них есть, не вызывает сомнений. Но, видимо, не в этот раз. Матвей промахнулся на первом же рубеже в гонке преследования, а Эдуард и вовсе «махнул» дважды на первой лёжке.



К сожалению, и на втором рубеже Елисеев и Латыпов допустили ещё по одной ошибке. Хотя бежали-то здорово. После двух рубежей оба умудрились не выпасть из первой двадцатки, несмотря на два и три промаха, соответственно. С чистой стрельбой оба боролись бы за медали. От этого ещё обиднее

Две идеальные лёжки от Логинова

Зато Александр Логинов блестяще провёл оба стартовых рубежа. Только у Саши было всё наоборот: есть стрельба, но нет хода. С двумя нулями Логинов с его 19-го места на старте мог бы продвинуться довольно высоко. Но на старте 2021-го чемпион мира смог пробиться лишь на 12-е место. В очередной раз приходится делать предположение, что поездка в Саратов на новогодние праздники не лучшим образом сказалось на форме Логинова.

Самый лучший день. Так хорошо сборная России по биатлону в этом сезоне ещё не выступала Россияне наконец-то реально боролись за медали в личных гонках.

Провал Стрельцова и Гараничева

И совсем уж не радовали Кирилл Стрельцов и Евгений Гараничев. Кирилл хорошо провёл спринт, заехав в топ-30, но в пасьюте завалил обе «лёжки», промахнувшись три раза. А ведь Стрельцов попал в сборную в первую очередь из-за своей отличной работы на рубеже. Гараничев и вовсе четыре раза промахнулся на двух первых рубежах. Призёр сочинской Олимпиады откровенно проваливает этап в Оберхофе и может не попасть в состав мужской эстафеты.

Саша, опять последний выстрел!

Тем временем Логинов продолжал претендовать на неплохой результат. Но для того, чтобы пройти в топ-6, необходимо было стрелять без промахов. И опять у Саши возникла проблема с последним выстрелом. Сначала он промахнулся один раз на третьем рубеже, но, даже несмотря на это, мог заехать в «цветы». Надо было только сделать всё красиво на заключительной стрельбе.



Логинов стрелял как из пулемёта. Мишени закрывались одна за одной, но опять случился промах последним выстрелом. Уже в который раз! А на финишном круге лидер сборной России проиграл Елисееву, у которого настоящая беда с последними километрами дистанции. К сожалению, приходится констатировать, что Логинов оказался не готов к этапу Кубка мира в Оберхофе.



А победу в пасьюте одержал Стурла Легрейд, который опередил Йоханнеса Дале и Тарьей Бё. В очередной уже раз в этом сезоне весь подиум заняли представители Норвегии. Примерно тоже самое происходит в лыжах, только там в роли сборной Норвегии – сборная России.

Наконец-то прорвало в биатлоне? Павлова показала лучший результат сборной России в сезоне Миронова с двумя промахами боролась за десятку сильнейших. Ещё две россиянки – в топ-25. Ждём медаль в эстафете?

Что делать с эстафетой?

По сути, из-за формы Логинова подвисает вся мужская эстафета, которая состоится на следующей неделе. Если раньше можно было смело ставить Александра на последний этап, то сейчас это решение не выглядит очевидным. Латыпов и Елисеев в данный момент выглядят как минимум не хуже. В любом случае эти три спортсмена должны бежать гонку.



На ещё одно место претендуют Стрельцов, Гараничев и Бабиков. И тут тренерскому штабу не позавидуешь. Совершенно непонятно, кого из них выбрать четвёртым. Вероятно, дадут шанс Антону Бабикову. Собственно, его привезли в Оберхоф во многом из-за его умения отработать эстафету, в какой бы форме он не находился.

А тем временем безмедальная серия сборная России по биатлону достигла 43 гонок. Ох уж это печальное число 43, которое напомнило про другой знаковый антирекорд из российского футбола. Ровно столько продолжалась серия вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, который не мог удержать свои ворота на замке в Лиге чемпионов. Впрочем, с 44-й попытки голкиперу удалось добиться успеха и не пропустить. Может быть, и биатлонистам наконец-то повезёт?



Если нет – то биатлонисты могут затмить одну из самых знаковых печальных серий в истории нашего спорта.