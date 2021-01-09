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Васильев: у Логинова пока хода нет и стрельба нестабильная

Васильев: у Логинова пока хода нет и стрельба нестабильная
Биатлон / Кубок мира 0
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев связал не самое удачное выступление мужской сборной России в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе с плохой стрельбой.

Лучший из россиян Матвей Елисеев финишировал 16-м, допустив три промаха. А Эдуард Латыпов, стартовав с 11-й позиции, зашёл на пять штрафных кругов и стал 22-м.

«Мужчины стрельбой не порадовали. Латыпов, имевший хорошую позицию для атаки, не воспользовался своим шансом. Ему нужно было стрелять на ноль или максимум на один круг. Но с такой стрельбой на большее рассчитывать не приходилось. У Саши Логинова пока хода нет и стрельба нестабильная… Надо было больше концентрироваться на стрельбе, но не получилось. Почему — это лучше знать ему и его тренеру, отвечающему за стрелковую часть. Эта составляющая стала хромать. Ход у него плюс-минус нормальный. Над стрельбой надо работать плотно со стрелковым тренером, это важный момент.

Ход он может повысить к чемпионату мира, а вот со стрельбой не так просто справиться. На самом деле все со стрельбой не могут разобраться. Нет у меня информации, что они там делали в подготовительный период, но налицо недоработка в стрелковом компоненте — и у тех, кто работал в команде, и у тех, кто работал индивидуально», — приводит слова Васильева РИА «Новости».

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