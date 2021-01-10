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Логинов пробежит эстафету на Кубке мира, несмотря на смерть отца

Логинов пробежит эстафету на Кубке мира, несмотря на смерть отца
Биатлон / Кубок мира 0
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У лидера сборной России по биатлону Александра Логинова скончался отец. Невзирая на трагедию, спортсмен намерен выступить в сегодняшней гонке Кубка мира. Он заявлен на сингл-микст.

«У Логинова в семье трагедия. Мы можем ему только спасибо сказать за то, что он выходит на старт. Конечно, он сильно переживает. Он не успел потренироваться.

Почему Латыпов на последнем этапе? Поговорил с Логиновым. Честно говоря, мы его не хотели ставить. Понимаем, что ему надо успокоиться. Совершенно спокойно отнеслись бы к его отказу от выступления, но он сказал, что готов стартовать. Мы дали ему возможность провести не финишный этап, а третий", — сообщил старший тренер сборной России Юрий Каминский в эфире «Матч ТВ».

На уточняющий вопрос специалист ответил: «У него умер отец».

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию сингл-микста на этапе Кубка мира в Оберхофе.

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