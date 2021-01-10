Васильев: не вижу сегодня предпосылок для подиума. Разве что все «застрелятся»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев пессимистично смотрит на шансы сборной России завоевать медали на заключительных гонках пятого этапа Кубка мира в Оберхофе.



«Не очень вижу предпосылок к тому, чтобы наши смогли зайти сегодня на подиум. Только если все «застрелятся», а мы все попадём, как было в прошлом году. Но это исключение из правил. Шансов у нас мало. Бежим плохо, стреляем плохо. Общий фон такой.



Не хочу говорить только о негативе, но говорить о позитиве нет повода. Но вижу, что неправильная подготовка имела место быть. Елисеев проигрывает на последнем круге постоянно по 40 секунд. Ну это же катастрофа. Либо мало тренировались, либо неправильно. Надо думать, как централизовать подготовку, чтобы биатлонисты не разбегались в разные стороны и делили непонятно что. Очевидно, подготовка была неправильной», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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