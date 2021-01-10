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Миронова: раньше бросалась в гонку и загонялась, а сегодня решила пройти в своём темпе

Миронова: раньше бросалась в гонку и загонялась, а сегодня решила пройти в своём темпе
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Светлана Миронова поделилась эмоциями после выступления на втором этапе смешанной эстафеты Кубка мира в Оберхофе. Избежав промахов, она сумела поднять команду с девятого на первое место.

«Сегодня я решила, что пойду в своём темпе. Сколько раз уже было на эстафетах, что бросалась в гонку сразу, загонялась, а потом стрельба получалась не очень хорошей. Шла в своём темпе, всё контролировала. Сначала работала на стрельбу, а на последнем круге бросилась в гонку. На стрельбище всё было хорошо, и у меня вообще не было никаких мыслей, просто делала свою работу правильно. Не смотрела, кто рядом, была в себе. Лыжи были огонь, спасибо сервису», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

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