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Кайшева: принимаю извинения Губерниева, который в меня не верил на последнем круге

Кайшева: принимаю извинения Губерниева, который в меня не верил на последнем круге
Биатлон / Кубок мира 0
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Российская биатлонистка Ульяна Кайшева поделилась эмоциями после победы в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«Пока ещё не осознала. Наверное, осознаю уже в комнате. Принимаю ли извинения Губерниева, который в меня не верил на последнем круге? Конечно. Каждый раз готова принимать извинения.

Была достаточно проблемная пристрелка, почему-то не получалось стрелять на ней. Так и получилось в гонке. К счастью, справилась с дополнительными патронами и это не вызвало огромных проблем, как могло бы быть.

Казалось, не было сил на последнем круге? Это просто кажется. На самом деле у меня просто такая раскатистая техника. Поэтому кажется, что я без сил. Но просто хорошо едут лыжи, можно катить. Первые два круга прошла в своём темпе, так что смогла выдать скорость на последнем», — сказала Кайшева в эфире «Матч ТВ».

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