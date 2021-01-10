Васильев: потенциал у наших ребят отличный. Хочу верить, что сегодня была неслучайность

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал победу сборной России по биатлону в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).



«Очень хочу верить, что сегодня была неслучайность. Для этого нужно ещё что-то выиграть в ближайшее время. Потенциал у наших ребят отличный, просто сейчас их возможности занижены.

Логинов совершил подвиг, это просто мужской поступок. Он мог совершенно спокойно отказаться бежать, никто бы ему и слова не сказал. Но он решил бежать — просто молодец. Будем верить, что сегодняшняя победа — это только начало», — сказал Чепиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, безмедальная серия сборной России, которая длилась до сегодняшнего дня, составила 43 гонки.