Васильев: потенциал у наших ребят отличный. Хочу верить, что сегодня была неслучайность

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал победу сборной России по биатлону в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
«Очень хочу верить, что сегодня была неслучайность. Для этого нужно ещё что-то выиграть в ближайшее время. Потенциал у наших ребят отличный, просто сейчас их возможности занижены.
Логинов совершил подвиг, это просто мужской поступок. Он мог совершенно спокойно отказаться бежать, никто бы ему и слова не сказал. Но он решил бежать — просто молодец. Будем верить, что сегодняшняя победа — это только начало», — сказал Чепиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, безмедальная серия сборной России, которая длилась до сегодняшнего дня, составила 43 гонки.
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