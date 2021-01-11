Евгения Павлова: прекратите считать безмедальные серии. Мы выступаем как можем

Российская биатлонистка Евгения Павлова прокомментировала успешное выступление сборной России в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. Российская команда одержала победу и прервала свою антирекордную безмедальную серию из 43 гонок.

«Мы не считаем эти серии. Советую прекратить это делать. Мы выступаем так как мы можем. Я очень рада за ребят. Эдик — просто машина. Я смотрела финиш. Это не только заслуга ребят, но и всех тренеров, специалистов. Поздравляю всех. Это очень красивая победа.



Могло ли это на мне отразиться негативно? Нет. Если бы я начала рвать, то выходила бы первая. Выносила бы всех. Нет. Это тяжёлая гонка. Не получилось. Надо просто делать выводы и в следующий раз пытаться, стараться и быть сильнее», — сказала Павлова.

В супермиксте Павлова и Матвей Елисеев заняли девятое место.